Horóscopo do dia (21/09): previsão do seu signo para hoje, terça

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, terça, 21 de setembro (21/09); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, terça, 21 de setembro (21/09). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a oposição entre Lua e Marte.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Situações competitivas tendem a surgir, mas não tente vencê-las de qualquer forma. Lua e Marte opostos entre seu signo e o setor de relacionamentos podem sugerir instabilidade emotiva diante do entorno agressivo. Busque controlar a impulsividade e evitar reagir a provocações.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Tente encarar os desafios com objetividade e encarar as diferenças interpessoais com diplomacia, sem os quais o processo de superação fica difícil. Ingressando na área de crise, a Lua se opõe a Marte, o que é sugestivo de confrontos com situações complicadas e que causam estresse no dia a dia.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Palavras ditas sem pensar podem adquirir poder de combustão, por isso procure respirar fundo e ser sensata no discurso. Adversidades para lidar com atritos em grupo tendem a despontar frente à oposição Lua-Marte no circuito social. Tente evitar o envolvimento em disputas e neutralizar discussões.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Busque manter o equilíbrio e a ética. Os trânsitos opostos de Lua e Marte tendem a apontar desafios profissionais e familiares difíceis de conciliar. É preciso objetividade e disciplina para não perder o foco. Procure não se deixar pressionar por cobranças, evitando reações explosivas.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Procure evitar especular sobre os problemas e se submeter a situações de estresse, valorizando a tranquilidade. Lua e Marte opostos no segmento espiritual-comunicativo tendem a destacar fluxo emocional intenso que interferem em como você se expressa e prejudicar o trato interpessoal.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

É essencial equilíbrio emotivo, então procure cultivá-los. A oposição entre Lua e Marte no circuito patrimonial podem destacar momento em que problemas financeiros lhe afetam e comprometem seu habitual senso crítico. Tente controlar a impulsividade para evitar decisões imprudentes.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Conflitos interpessoais podem tomar corpo, mas busque controlar suas reações e se mostrar conciliadora. Procure não deixar que a agressividade tome conta. A Lua na área de relacionamentos se aspecta em oposição a Marte em seu signo, apontando incompatibilidades no trato humano.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

É importante desacelerar e alternar trabalho com descanso, preservando sua saúde. A vontade de atender às responsabilidades do dia a dia tende a lhe fazer absorver tarefas em excesso, nutrindo o estresse e a fadiga, como sugere a oposição Lua-Marte entre o setor das rotinas e o de crise.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Tente resistir aos apelos externos caso eles se mostrem contrários aos seus interesses. Afloram conflitos interpessoais com Lua e Marte opostos no circuito social, o que pede posicionamento discreto e diplomático, tanto com o entorno imediato, quanto na interação com as redes virtuais.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Busque não assumir postura centralizadora ou se responsabilizar pelo que não pode cumprir. Você pode sentir a pressão das responsabilidades do dia a dia, o que pede organização e metas para atender prazos, como aponta a oposição Lua-Marte no eixo familiar-profissional.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Procure não se forçar a tomar decisões sem amadurecimento e busque inserir momentos de relaxamento em sua jornada. A pressão mental pode ser intensa, o que lhe deixa vulnerável a esgotamento nervoso, como alerta a oposição Lua-Marte no segmento comunicação-espiritualidade.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Tente não deixar que as ambições subam à paciência e atuar dentro das possibilidades. Os trânsitos opostos de Lua e Marte no circuito do patrimônio podem sugerir fase delicada para a gestão financeira e as demandas práticas, com situações que despertam reações impulsivas em detrimento do bom senso.

