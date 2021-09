Horóscopo do dia (20/09): previsão do seu signo para hoje, segunda

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, segunda, 20 de setembro (20/09); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, segunda, 20 de setembro (20/09). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o trígono Lua-Vênus.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Procure cuidar para que o trato interpessoal não seja cansativo, pois Sol e Marte se unem no setor de relacionamentos. A Lua Cheia na área de crise pode deixar as emoções instáveis. Tente buscar equilíbrio interior e com o entorno, pois a Lua adentra a casa comunicativa.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

É preciso buscar acordos, zelar pelas finanças e pela qualidade do cotidiano, já que Sol e Marte se unem no setor do cotidiano, e a Lua chega à casa material. Momento se inicia com a Lua Cheia na área de amizades, de modo que as parcerias podem oscilar entre estímulo e frustração.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

O trato social se revela estimulante, mas é necessário prudência na interação, como aponta o encontro Sol-Marte. Você pode querer empreender em prol da realização pessoal, pois Lua transita entre a área de trabalho e seu signo. Procure ter metas bem definidas para poder ter algum processo instável.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

A vida familiar tende a se mostrar acolhedora e estressante, pois Sol e Marte se encontram. Momento de promover revisões que levam ao enfrentamento dos problemas e ao amadurecimento pessoal, pois a Lua transita entre a área espiritual, estando na fase cheia, e chega ao setor de crise.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Busque aproveitar as redes virtuais, mas é recomendável evitar discussões, pois Sol e Marte se unem na casa comunicativa. Fase oportuniza a superação de desafios interiores com a Lua Cheia no setor íntimo. Você tende a promover autoconhecimento e gradual abertura social.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Sol e Marte unidos no setor material tendem a elevar suas ambições e evitar ações impulsivas. A qualidade das parcerias tende a se mostrar essencial ao dia a dia e ao trabalho, visto que a fase começa com a Lua na área de relacionamentos e termina com esse astro na casa da profissão.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

A autoconfiança pode se elevar com o encontro Sol-Marte. Este momento destaca a importância do equilíbrio de forças na gestão das rotinas. Chegou a hora de se libertar de situações abusivas e dar valor ao que lhe traz paz interior, visto que a Lua chega à casa espiritual.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

O Sol encontra Marte ao adentrar o setor de crise, o que lhe faz encarar os problemas com coragem. É fundamental de reduzir a exposição pública e zelar pela qualidade da vida privada, já que a Lua transita na área social estando na fase cheia, chegando à casa da intimidade em breve.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Procure respeitar as diferenças e valorizar o companheirismo, pois o Sol encontra Marte no setor de amizades. Fase oportuna para aperfeiçoar o trato interpessoal e fortificar as parcerias, visto que a Lua transita na área familiar, estando na fase cheia, e chega à casa dos relacionamentos.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Sua disposição para o trabalho se eleva com Sol e Marte conjuntos. Cuidado com a competitividade! Planejamento e acordos são fundamentais ao dia a dia, pois o momento desponta com a Lua na área comunicativa, a início cheia, e fecha o período com esse astro na casa das rotinas.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

O encontro Sol-Marte pode sugerir fortalecimento energético. A Lua Cheia na área material tende a demandar cautela nos gastos financeiros e diplomacia para evitar conflitos territoriais nas relações. A Lua na casa dos prazeres abre espaço para a diversão.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Busque perceber o quanto o bem-estar das pessoas próximas interfere no seu e vice-versa. Você tende a fortificar a vida privada e o círculo de confiança, pois a fase inicia com a Lua Cheia em seu signo e termina com a Lua na casa da família, tendo nesse ínterim a união Sol-Marte no setor íntimo.

