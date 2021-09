Horóscopo do dia (18/09): previsão do seu signo para hoje, sábado

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, sábado, 18 de setembro (18/09); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sábado, 18 de setembro (18/09). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o trígono Lua-Vênus.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

O usufruto dos prazeres íntimos pode se eleva na medida em que Lua e Vênus formam trígono no circuito de crise, fortificando o emocional. A harmonia entre Lua, Júpiter e Mercúrio tende a favorecer a articulação intelectual nas relações, de modo que conversas agradáveis e acordos marcam seu dia.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Busque valorizar o apoio das pessoas do entorno, como sugere o iminente trígono Lua-Vênus no circuito de relacionamentos. Os aspectos que conectam harmoniosamente Lua, Júpiter e Mercúrio no circuito do trabalho podem sugerir aflorar de ideias que favorece a gestão do cotidiano e a vida profissional.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Como sugere o iminente trígono Lua-Vênus, procure dar valor aos aspectos aprazíveis da gestão do cotidiano. Lua, Júpiter e Mercúrio se harmonizam no eixo espiritual-social, dotando-lhe de capacidade dialógica. Afinidades intelectuais lhe aproximam as pessoas durante esta fase.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Tente exercitar seu lado criativo e amoroso, pois Lua e Vênus ainda hoje formam trígono no eixo espiritualidade-prazeres. As atividades e as relações que integram a vida privada têm ganho de qualidade significativo, dada a harmonia entre Lua, Júpiter e Mercúrio no circuito íntimo.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Elevam-se os prazeres privados na medida em que você expõe cortesia e amor, considerando o iminente trígono Lua-Vênus no circuito íntimo. Lua, Júpiter e Mercúrio harmonizados no eixo relacionamentos-comunicação podem favorecer o intercâmbio de ideias e possibilitar acordos com o entorno imediato.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Tente se articular criativamente com seus pares, pois Lua e Vênus em breve formam trígono no eixo relacionamentos-comunicação. Momento favorável a vida cotidiana e financeira, já que a harmonia Lua-Júpiter-Mercúrio favorece a capacidade de gestão e amplia a percepção das oportunidades.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

A economia criativa tende a beneficiar o dia, considerando o iminente trígono Lua-Vênus no eixo cotidiano-material. A relação harmoniosa entre Lua, Júpiter e Mercúrio conecta a área social e seu signo, fortificando a autoconfiança no trato com as pessoas e elevando a percepção sobre as parcerias.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

É preciso se permitir usufruir de bons momentos ao final do dia, pois Lua e Vênus logo se harmonizam entre o setor social e seu signo. As energias de Lua, Júpiter e Mercúrio se articulam no eixo familiar-crise, o que eleva seu desempenho na gestão dos desafios e ainda engaja o entorno.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

O trígono Lua-Vênus no segmento familiar-crise pode sugerir que o recolhimento é o melhor aliado para superar os desafios. O sentimento de fraternidade e a articulação intelectual tendem a se elevar nas relações, devido a Lua, Júpiter e Mercúrio harmonizados no eixo comunicação-amizades.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

É preciso ser generoso e compartilhar as vitórias, pois as parcerias florescem na medida em que você as valoriza, como sugere o iminente trígono Lua-Vênus. Durante este momento astrológico, seu engajamento no trabalho tende a se elevar com a aspectação entre Lua, Júpiter e Mercúrio.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Busque exercitar suas vocações criativas, valorizadas no trígono Lua-Vênus. Harmonizando seu signo e a área espiritual, os aspectos envolvendo Lua, Júpiter e Mercúrio podem promover equilíbrio interior e lhe harmonizar com as pessoas. Além disso, ainda eleva o usufruto de certas experiências.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Procure preservar o dia para relaxar e usufruir de prazeres, pois Lua e Vênus formam trígono entre seu signo e o setor espiritual. Momento marcado por fortalecimento emocional e progressiva superação, devido aos aspectos harmoniosos entre Lua, Júpiter e Mercúrio no circuito de crise.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

