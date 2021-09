Horóscopo do dia (17/09): previsão do seu signo para hoje, sexta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, sexta, 17 de setembro (17/09); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sexta, 17 de setembro (17/09). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a harmonia entre Lua, Júpiter e Mercúrio.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Busque ouvir as pessoas, pois alguém pode ter a resposta que você procura. A relação harmoniosa entre Lua, Júpiter e Mercúrio tende a favorecer alianças pessoais e o fortalecimento dos vínculos de amizade. Demandas conjuntas são resolvidas com força de vontade, estimuladas pelo companheirismo.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Fase oportuna de encontro com suas vocações, com novas causas, o que pode trazer renovação para sua vida. Chance de crescimento profissional são apontadas pela conjunção Lua-Júpiter e pelos trígonos de ambos com Mercúrio, que destacam seus talentos e seu potencial de realização.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Oportunidades tendem a resgatar prazeres que estavam esquecidos. Neste momento Lua e Júpiter se aspectam no setor ligado à espiritualidade, promovendo um momento de expansão da consciência, favorável a ampliar conhecimento e buscar maior contato com a natureza.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Busque se recolher e cuidar dos interesses pessoais e familiares. Harmonizando as áreas íntima e familiar, Lua e Júpiter conjuntos e em trígono com Mercúrio podem beneficiar os processos introspectivos e o amadurecimento em meio ao enfrentamento dos contratempos.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Momento favorável ao estabelecimento de parcerias, seja do ponto de vista profissional ou do pessoal, ao despertar afinidades intelectuais. O encontro Lua-Júpiter na sétima casa e em trígono com Mercúrio pode beneficiar a comunicação nas relações, ampliando o entendimento e a cumplicidade.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

O senso de oportunidade aliado ao planejamento pode favorecer a gestão da sua vida de modo geral e financeira, com ganhos de efetividade imediatos. Fase mais que propícia à dinamização do dia a dia, visto que Lua e Júpiter se encontram e formam trígono com Mercúrio.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Os trígonos com Mercúrio tendem a refletir o quão disposta você pode se posicionar diante das oportunidades, o que favorece o social e as diversas áreas ligadas ao dia a dia. A conjunção Lua-Júpiter indica momento cercado por prazeres, o que traz maiores estímulos perante a vida.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Oportunidades podem se aproximar. Procure estar atenta para tirar o melhor proveito possível. Lua e Júpiter se associam em conjunção na quarta casa astrológica, tendem a sugerir maior envolvimento em questões familiares, com êxito, em virtude dos trígonos com Mercúrio no setor de crise.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Você pode se destacar como alguém que dá bons conselhos, apesar de ter cuidado para não influenciar demais as escolhas alheias. Busque inspirar os envolvidos a exteriorizarem o melhor de si. Lua e Júpiter conjuntos e aspectados com Mercúrio tendem a despertar sua generosidade com as pessoas.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Podem surgir oportunidades de ganhos materiais, mas é preciso se mobilizar em vez de esperar passivamente. A conjunção Lua-Júpiter tende a lhe deixa confiante para lidar com questões prática, pois seu senso empreendedor aflora com os trígonos que ambos realizam com Mercúrio.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Você tende a se recolher, biscoito para precisa. Momento de descobertas interiores importantes. Lua e Júpiter se associam conjuntamente em seu signo e podem lhe conduzir rumo a conquistas importantes para a vida pessoal. Sua autoconfiança cresce, fortalecida pelos trígonos com Mercúrio, o que imprime maior determinação em suas escolhas e ações.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Situações difíceis podem ganhar seu desfecho. Formando conjunção na área de crise, Lua e Júpiter tendem a sugerir percepção apurada dos problemas, o que ajuda com a superação de obstáculos e com o crescimento pessoal, o que é corroborado por Mercúrio em trígono.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos



Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para quinta, 16 de setembro (16/09).

Tags