Horóscopo do dia (16/09): previsão do seu signo para hoje, quinta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, quinta, 16 de setembro (16/09); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quinta, 16 de setembro (16/09). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o encontro da Lua com Saturno.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Busque demonstrar solidariedade. A Lua encontra Saturno e pode lhe deixar seletiva no trato interpessoal. O trígono com Marte tende a fortifica o círculo de confiança, mas tente não deixar que o senso crítico apurado machuque quem esteja fragilizado, como alerta Vênus tensionada.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Procure não deixar que os desafetos atrapalhem, como alerta a tensão venusiana. A Lua encontra Saturno no setor do trabalho, lhe fazendo apurar o exercício intelectual. O planejamento é forte aliado por ajudar a direcionar esforços para as ações e a elevar a produtividade.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Tente não deixar que a vaidade lhe afete a ponto de prejudicar o trato interpessoal. O autoconhecimento pode se nutrir de senso crítico e lhe deixar mais segura para lutar pelo que quer, considerando a Lua conjunta a Saturno no setor espiritual e a harmonia de ambos com Marte.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

A fase astrológica sugere fortalecimento interior, embora Vênus tensionada possa exigir discrição. Os processos introspectivos podem se intensificar com Lua e Saturno conjuntos no setor íntimo, o que lhe ajuda a revisar sua vida e a traçar estratégicas de longo prazo.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Vênus tensionada pode alertar para que não falte afeto. Parcerias colaborativas podem acontecer com o encontro Lua-Saturno no setor de relacionamentos e em trígono com Marte, favorecendo o entendimento sobre temas importantes e o fortalecimento das ações em grupo.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

O trato interpessoal tende a ficar fragilizado agora. Procure ser cordial! O senso crítico pode levar à eficiência na gestão da rotina, com processos e recursos materiais sendo organizados de forma pontual, pois Lua e Saturno se encontram no setor das rotinas e formam trígono com Marte.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Procure ser responsável nos gastos, como alerta a tensão venusiana. O lazer ligado ao intelecto marca presença com Lua e Saturno conjuntos na área de prazeres, o que ajuda com o conhecimento e ainda lhe deixa mais fortalecida, devido ao trígono com Marte em seu signo.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Tente não deixar que falte afeto e compreensão, considerando Vênus tensionada. Momento produtivo na gestão da vida doméstica, ajudando-lhe a superar problemas que antes eram complicados, visto que Lua e Saturno se encontram na área familiar e formam trígono com Marte na de crise.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

É fundamental durante esta fase se despir de vaidades e idealizações, devido à tensão com Vênus. Lua e Saturno se encontram no setor comunicativo e formam trígono com Marte no de amizades, podendo sinalizar um momento de acordos importantes acerca das parcerias.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

A otimização de processos e recursos pode ser favorecida, embora Vênus tensionada pode apontar falta de sensibilidade no trato humano. Adentrando a área material, a Lua se une a Saturno. Isso tende a lhe deixar mais seletiva na gestão das finanças e das demandas práticas.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

O trígono com Marte pode despertar coragem e empenho, enquanto a tensão venusiana pede empatia no trato interpessoal. Seu signo recebe o trânsito da Lua, que encontra Saturno, apurando os processos racionais em meio a experiências que tendem a levar ao amadurecimento.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Como alerta a tensão venusiana, procure não deixar que lhe falte sensibilidade no trato humano. Sua postura diante dos desafios se reveste de capacidade estratégica, ajudando-lhe a cumprir metas com eficiência, pois Lua e Saturno se encontram na área de crise e formam trígono com Marte.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos



Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para quarta, 15 de setembro (15/09).

Tags