Horóscopo do dia (13/09): previsão do seu signo para hoje, segunda

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sexta, 10 de setembro (10/09). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão entre Saturno e Urano.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Mais cuidado na gestão patrimonial! Tente evitar gastos que gerem dívidas, dada a tensão com Saturno e Urano. A vida privada pode ficar mais prazerosa com Lua e Vênus no setor íntimo, contribuindo com sua autoconfiança. Você tende a valorizar contatos seletos e que tenham afinidades para explorar.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Procure não se sacrificar para agradar os outros, como alerta a tensão com Saturno e Urano, zelando por suas realizações. Lua e Vênus migram para a área de relacionamentos, levando-lhe a valorizar a interação com os entes queridos e a condicionar sua felicidade ao bem-estar dos outros.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Seu carisma pode nutrir as parcerias, mas tente não deixar que falte dedicação de sua parte. Lua e Vênus no setor do cotidiano lhe levam a valorizar conforto e bem-estar, apesar da possibilidade de negligenciar os esforços que as responsabilidades pedem, como alertam Saturno e Urano tensionados.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Como alertam Saturno e Urano tensionados, busque não negligenciar as medidas sanitárias de combate à pandemia e os limites financeiros. A entrada de Lua e Vênus no setor social lhe motiva a vivenciar experiências prazerosas, a valorizar os amigos e tudo o que gere bem-estar imediato.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Saturno e Urano tensionados podem sugerir desgaste na vivência com o trabalho e as parcerias, o que exige cautela e diplomacia. Lua e Vênus na área familiar despertam seu lado acolhedor e afetuoso nas relações íntimos, e lhe façam promover bem-estar na vida doméstica com o uso da criatividade.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Busque não deixar que o ego ferido alimente atritos ideológicos, como alerta a tensão com Saturno e Urano, demonstrando equilíbrio emotivo. Sua postura é marcada pela sensibilidade e simpatia com Lua e Vênus ingressando no setor comunicativo, o que tende a fortalecer a imagem pública.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Tente não ser leviana com o orçamento e evitar gastos desnecessários, como alerta a tensão com Saturno e Urano. A área material recebe os trânsitos de Lua e Vênus, motivando-lhe a investir em prazeres e na imagem pessoal. Seu lado criativo é despertado na gestão de recursos.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

A tensão com Saturno e Urano tende a sinalizar excesso de sensibilidade na vivência interpessoal e familiar, o que pode ser minimizado para evitar atritos e rupturas. A autoestima se eleva com a passagem de Lua e Vênus para seu signo, levando-lhe a cuidar do visual e a valorizar momentos prazerosos.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Procure evitar expor suas fragilidades, como alerta a tensão com Saturno e Urano, cultivando paz interior e objetividade. O fluxo emocional pode ficar intenso com Lua e Vênus em trânsito na área de crise, o que lhe faz elevar as expectativas de satisfação afetiva e a ver os desafios com mais drama.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Busque evitar depositar expectativas demais nos outros e se expor em excesso, devido a Saturno e Urano tensionados. As pessoas queridas podem lhe gerar conforto emocional e momentos de grande prazer, pois Lua e Vênus adentram o setor de amizades, despertando solidariedade e jovialidade.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

É importante saber lidar com os desafios sem dramatizá-los e evitar acumular frustrações, como alerta a tensão com Saturno e Urano. Lua e Vênus passam a transitar no setor profissional, o que lhe faz exercitar suas vocações e a sentir prazer pelo trabalho, elevando seu desempenho.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Os movimentos ficam restritos por conta pandemia. Tente valorizar os prazeres vivenciados em casa, o que é corroborado por Saturno e Urano tensionados. Apura-se o foco em qualidade de vida com Lua e Vênus transitando na área da espiritualidade, além do pensamento altruísta e do usufruto cultural.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

