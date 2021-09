Horóscopo do dia (07/09): previsão do seu signo para hoje, terça

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 05 de setembro (05/09). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a oposição entre Lua e Júpiter.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Procure não se deixar influenciar pelo apelo dos amigos a ponto de se prejudicar. A vivência social tende a ser afetada com Lua e Júpiter em oposição. Convém ter mais critério na interação com suas redes virtuais e respeitar as medidas sanitárias devido a pandemia.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

É preciso avaliar com atenção as opções e ser imparcial. Lua e Júpiter transitam em posições opostas no circuito familiar-profissional, sendo necessário fazer esforço contínuo para compatibilizar as demandas domésticas e de trabalho para que uma área não afete a outra.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

As dificuldades lhe fazem questionar a viabilidade do que está no plano teórico, mas tente não desanimar por conta do pessimismo. Busque avaliar com objetividade. Dilemas tendem a aflorar com Lua e Júpiter opostos no circuito das ideias, sugerindo situações que prejudiquem o exercício do intelecto.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Busque não tomar decisões em momento de indefinições, estudando de forma aprofundada as opções. Restrições materiais podem limitar seu raio de atuação, como aponta a oposição envolvendo Lua e Júpiter. Sendo assim, procure readequar suas ideias aos recursos disponíveis.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Você tende a se deparar com pessoas que se opõem a seus interesses. Tente não se expor mais do que deve, buscando estratégias de diálogo quando a interação humana for imprescindível. Lua e Júpiter opostos podem sinalizar desafios emocionais e práticos dificultando o trato interpessoal.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Tente atuar dentro do que é possível, sem ficar sob pressão, o que pede resiliência. O funcionamento do dia a dia tende a esbarrar em desafios de naturezas diversas, incluindo instabilidade emotiva transitória, como aponta a oposição Lua-Júpiter entre os setores de crise e o das rotinas.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Procure definir limites para que sua atenção aos outros não afete seus interesses, além de evitar o envolvimento emocional nos problemas alheios. O círculo social pode exigir excessivamente de você, o que inclui amigos em dificuldades, conforme aponta a oposição Lua-Júpiter.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

É essencial exercitar sua capacidade diplomática para minimizar os atritos. O setor do trabalho tende a conflitar com o doméstico diante da oposição Lua-Júpiter, indicando problemas na gestão coletiva das responsabilidades ou empecilhos familiares que prejudicam a realização de suas ambições.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Em vez de travar batalhas que gerem estresse, busque entender a necessidade da espera, pois os bloqueios são momentâneos. Você pode se deparar com desafios à realização de suas ideias, relacionados a um contexto ambiental desfavorável, como aponta a tensão Lua-Júpiter.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Tente praticar economia e procure valorizar meios alternativos. Momento desafiador do ponto de vista material, já que Lua e Júpiter se opõem no circuito do patrimônio. Busque saber viver com restrições financeiras e adaptar os interesses de acordo com o que você tem disponível.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Mesmo que seja preciso dar apoio à quem você ama, procure não se sacrificar a ponto de se prejudicar. Lua e Júpiter opostos podem destacar a necessidade de minimizar a influência das pessoas em sua vida para que não afete sua individualidade ou boicote as oportunidades que surgem.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Busque evitar se sobrecarregar de tarefas e valorizar o descanso. Transitando na área relacionada ao cotidiano e à saúde, a Lua forma ângulo de oposição com Júpiter, o que destaca a falta de coerência na gestão do cotidiano e o desequilíbrio energético que abala o bem-estar físico e emotivo.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos



Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para sábado, 4 de setembro (04/09).

Tags