Hora de ajuste: Horóscopo do dia (23/08): previsão do signo para hoje, 23

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, segunda, 23 de agosto (23/08). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a chegada da lua minguante.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Os trânsitos da Lua tendem a lhe fazer melhorar sua relação com as demandas práticas e as pessoais, quando então o astro fica minguante, exigindo tranquilidade e autocuidado. Esta fase demanda atenção para que o emocional instável não prejudique o bom senso.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Os desafios podem lhe trazer aprendizado. A Lua Cheia entra no setor de amizades e termina com esse astro na fase minguante e em trânsito na área material, revelando a necessidade da discrição emotiva na vivência das parcerias, e da contenção financeira para aliviar as finanças.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Sua capacidade de gestão é importante para sua vida, mas no domingo busque se concentrar nas necessidades pessoais, já que a Lua fica minguante em seu signo. Este momento inicia com o olhar voltado ao trabalho e às parcerias, devido à Lua Cheia no setor profissional.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Momento de avaliar as áreas que exigem reformulação e de fazer autoanálise. Você poder ser levada ao exercício contínuo do pensamento em prol de ajustes em sua vida, pois essa fase tem início com a Lua Cheia no setor espiritual e termina com a Lua Minguante no das crises pessoais.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Você tende a fazer ajustes importantes, inclusive no âmbito interpessoal, pois no domingo a Lua fica minguante na área de amizades. A fase se inicia com a Lua Cheia no setor íntimo, e altos e baixos emocionais podem ser presentes diante dos mínimos problemas. Tente minimizar os excessos!

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Saber estabilizar as oscilações emocionais será de grande aprendizado. Momento apresenta desafios e oportunidades importantes de ajuste das parcerias pessoais e de trabalho, já que inicia com a Lua Cheia e termina com a Lua Minguante no segmento relacionamentos-trabalho.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Busque conciliar suas expectativas com a realidade. Procure fazer ajustes importantes na gestão do cotidiano, o que pede inteligência emotiva e capacidade de adaptação aos imprevistos, pois inicia com a Lua Cheia no setor das rotinas e finaliza com a Lua Minguante no setor espiritual.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Tente refletir sobre o que você espera das pessoas e o que pode lhes oferecer. A fase tende a propiciar adequações em sua forma de viver em comunidade, levando à depuração das relações, pois inicia com a Lua Cheia no setor social e finaliza com a Lua Minguante na casa da intimidade.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Procure abrir mão de individualismos e buscar acordos. Mais atenção aos desafios que se fazem presentes em sua relação com as pessoas, ajustando expectativas e tornar o convívio positivo, já que tem início com a Lua Cheia no setor familiar e finaliza com a Lua Minguante no de relacionamentos.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Busque evitar idealizações que lhe afastem da realidade e vivencie melhor o dia a dia. Tente fazer ajustes em como você constrói o pensamento e expõe suas ideias para o entorno imediato, pois inicia com a Lua Cheia no setor comunicativo e termina com a Lua Minguante na casa das rotinas.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Procure melhorar sua relação com o patrimônio, e a comunicação com o entorno e nas redes virtuais. O momento tende a lhe confrontar com desafios materiais e humanos, visto que tem início com a Lua Cheia e finaliza no domingo com a Lua Minguante no segmento material-social.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

É importante se articular com seus pares. Procure aperfeiçoar seu comportamento na vivência do cotidiano, a partir do confronto com situações desconfortáveis existencialmente e no meio familiar, pois começa com a Lua Cheia e termina com a Lua Minguante entre seu signo e o setor doméstico.

