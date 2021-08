Vida intima: Horóscopo do dia (19/08): previsão do signo para hoje, 19

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, quinta, 19 de agosto (19/08); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quinta, 19 de agosto (19/08). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua em trígono com Mercúrio, Marte e Urano.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Procure buscar novas abordagens e trocar ideias, de modo a ampliar seu repertório e seu raio de ação. A Lua na área profissional encontra Plutão e forma trígono com Mercúrio, Marte e Urano, evidenciando o pensamento criativo e a proatividade como fortes aliados para lidar com as transformações.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Aflora o senso crítico com o encontro Lua-Plutão na área espiritual, o que leva a uma quebra de paradigmas que lhe ajuda a encarar as transformações sociais como chances de se melhorar como pessoa, pois a Lua se harmoniza com Mercúrio, Marte e Urano. Sua percepção é o que muda.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Tente não se isolar do entorno, pois eles integram o processo e tendem a contribuir com reflexões. O recolhimento pode se mostrar essencial para exercitar o pensamento crítico e formular estratégias, já que a Lua encontra Plutão e forma trígonos com Mercúrio, Marte e Urano.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Busque se associar com seus pares e fortalecer os interesses em comum. Estratégias elaboradas de modo conjunto têm grande poder de alcance. A articulação interpessoal se revela poderosa para encarar cenários de transformação, pois a Lua encontra Plutão e forma trígonos com Mercúrio, Marte e Urano.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Procure se livrar de preconceitos. O cotidiano pode passar por situações que pedem capacidade estratégica para atender demandas de maior complexidade intelectual e que requerem ações bem estruturadas, já que a Lua encontra Plutão e forma trígonos com Mercúrio, Marte e Urano.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Tente ser criteriosa com relação às informações que circulam nas redes e prudente nas ações, não se deixando levar pelos outros. A interação social pede sabedoria para lidar com transformações que impactam a comunidade, pois a Lua encontra Plutão e forma trígonos com Mercúrio, Marte e Urano.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Procure se permitir abordagens que conciliam tradição e inovação. Ter olhar diferenciado sobre as situações pode lhe ajudar a superar os desafios e a fortificar o círculo de confiança familiar, considerando que a Lua se aproxima de Plutão e forma trígonos com Mercúrio, Marte e Urano.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

É importante valorizar leituras sobre autoconhecimento. Você tende a optar por ambientes reservados e companhias seletas, em que a Lua se une a Plutão e forma trígonos com Mercúrio, Marte e Urano. Isso pode favorecer conversas profundas e que lhe ajudam a diversificar o pensamento.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Busque otimizar recursos subutilizados. A gestão prática ganha viés arrojado a partir de uma mudança de perspectiva da sua parte, dando valor às aspectos que geralmente passam despercebidos, já que a Lua se aspecta conjuntamente a Plutão e ainda forma trígonos com Mercúrio, Marte e Urano.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Tente colocar em sua jornada ações culturais que lhe fazem exercitar o senso crítico e caminhadas na natureza, valorizadas pela harmonia lunar com Mercúrio, Marte e Urano. Lua e Plutão conjuntos em seu signo podem lhe despertar para o universo sensível, nutrindo a subjetividade e o autoconhecimento.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Procure se mostrar próxima do entorno. Lua e Plutão conjuntos podem promover mergulho na vida intima, o que lhe ajuda a analisar os desafios pessoais com senso crítico e como a promover mudanças que contribuam com o cotidiano, visto que a Lua forma trígonos com Mercúrio, Marte e Urano.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Talentos diversos se complementam e lhe faz ter ações corajosas. Os aspectos que conectam a Lua com Plutão, Mercúrio, Marte e Urano podem lhe deixar sensível às necessidades dos entes queridos e disposta a somar esforços em prol de objetivos comuns, especialmente em cenários de mudanças.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

