Enquete Uol Power Couple: votação atualizada; quem sai hoje, 12?

Nat e Eike estão logo em seguida com 33,28% Ao contrário deles, Adriana e Dhomini são os favoritos com 37,45% dos votos.

Os votos nesta DR do Power Couple Brasil são para escolher quem fica no reality.

Ana Paula e Antony - 29,26%



Nat e Eike - 33,28%



Adriana e Dhomini - 37,45%

Vale lembrar que as enquetes não interferem diretamente no resultado oficial, mas servem como termômetro do favoritismo do público.

Enquete O POVO: votação atualizada; quem sai hoje (12/06)

Conforme a enquete do O POVO, os casais Adriana e Dhomini e Nat e Eike devem continuar no programa, eles estão com 57,45% e 21% na porcentagem de votos, respectivamente.

Portanto, o casal que deve ficar de fora do progama na noite desta quinta é Ana Paula e Antony, que estão com 41,60% de um total de 1.306 votos.