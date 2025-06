Cantor Samuel Rosa fará participação em ‘Vale Tudo’; veja imagens

Capítulo de segunda-feira, 9, de "Vale Tudo" terá participação especial do cantor Samuel Rosa

Compartilhando fotos junto a Paolla Oliveira e Renato Góes – que interpretaram Heleninha Roitman e Ivan Meireles, respectivamente –, o músico anunciou as novidades em seu perfil nas redes sociais .

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Nos bastidores do set de filmagem, ao lado dos talentosos Paolla e Renato”, escreveu o artista, voz das canções que marcaram o pop rock do Brasil desde o início dos anos 1990, como “Vou Deixar”, “Dois Rios”, Vamos Fugir” e “Acima do Sol”.

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp

Sem dar detalhes de sua participação, não revelando se irá interpretar a si ou um personagem novo, Samuel Rosa adiantou que o capítulo de “Vale Tudo” irá ao ar na segunda-feira, 9.



Veja imagens do cantor Samuel Rosa em 'Vale Tudo':