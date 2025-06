Intérprete de Alexandre em 'A Viagem' considera spin-off do personagem

Ator Guilherme Fontes, intérprete do personagem Alexandre em "A Viagem", revela interesse em criar uma spin-off do personagem

"Eu ainda acredito que dessa cana vai sair muito caldo. Tem três ou quatro gerações que estão seguindo o Alexandre. Eu adoro! É o ápice da popularidade. Estou interessado em criar alguma alternativa, uma espécie de spin-off do personagem. De uma forma ou de outra, ele se descolou da novela", comentou o ator em conversa com o portal Splash, da UOL.

Para o artista, o personagem Alexandre transcende a trama e tomou proporções comparáveis à personagem Nazaré Tedesco, de "Senhora do Destino" (2004-2005), que ainda continua alcançando espaços e gerações. Quem nunca viu um meme da Nazaré?

Guilherme comentou ainda sobre a identificação do público com o personagem e o quanto o confundem com Alexandre. "Eu estou na rua todos os dias e tem sempre alguém que me chama de Alexandre", explicou ele.

"As pessoas acham que eu sou o Alexandre. Às vezes, até eu acho que sou, e eu respondo. Às vezes, eu também não respondo de propósito. Brincadeira", continuou o artista.