Chef de Alto Nível: quem são os participantes do reality culinário?

Chefs-mentores e apresentadora do "Chef de Alto Nível". Da esquerda para a direita, Jefferson Rueda, Renata Vanzetto, Ana Maria Braga e Alex Atala / Crédito: Globo/Beto Roma

O reality "Chef de Alto Nível", apresentado por Ana Maria Braga, estreia em 15 de julho na TV Globo e reúne 24 cozinheiros de todo o País — divididos em segmentos de internet, profissionais e amadores. Os competidores serão acompanhados pelos chefs-mentores Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto, no moderno cenário da Torre das Cozinhas. A cada prova, o aprimoramento, a técnica, a criatividade e a resistência serão postos à prova em busca dos R$ 500 mil e do título máximo.

Chef de Alto Nível: sobre a competição Durante o programa, os competidores participarão de provas individuais e em grupo, realizadas em três formatos diferentes de cozinha: porão, afetiva e high-tech (em português, de alta tecnologia). Haverão dois andares de trabalho e os ingredientes serão disponibilizados por meio de um elevador, de modo que quem estiver no andar superior terá acesso privilegiado aos insumos. Quem estiver no andar inferior, ou "porão", precisará compor suas receitas com as sobras. Todo o processo, ainda, com tempo cronometrado. "A plataforma dá toda essa emoção para o jogo e o diferencial para o formato", opinou Renata Vanzetto.

Ana Maria Braga refletiu sobre sua presença na grade noturna da emissora, após anos à frente da atração matutina "Mais Você": "Nunca foi o meu sonho. Nunca apresentei um projeto para casa, dizendo, ‘Olha, eu quero fazer esse programa à noite’. Eu não tinha coragem de largar o 'Mais Você'". "Desta vez, essa condição me foi dada, e eu estou muito feliz de poder estar no lar das pessoas no período da noite. Eu me sinto fazendo um programa black tie", concluiu. CONHEÇA os novos cortes oferecidos nas steakhouses de Fortaleza Chef de Alto Nível: participantes do programa Na visão do chef-mentor Jefferson Rueda, os participantes do "Chef de Alto Nível" têm uma "linha gastronômica bem variada, mas os pratos com muito regionalismo, muita entrega, tudo muito gostoso. Eu tenho certeza de que esse realmente vai ter a cara e os sabores do Brasil".

Conheça os participantes do reality Chef de Alto Nível: Cozinheiros da internet Allan Mamede — Rio de Janeiro/RJ Chef carioca que venceu “Que Seja Doce” (GNT) em 2023. Fã de fusão, busca unir técnicas apuradas e sabores afetivos da culinária brasileira. Aos 26 anos, ele se prepara para dar conta dos desafios técnicos e do tempo apertado. Instagram: @chefmamede Bruna Lopes — Campo Grande/MS Com 39 anos, a criadora de massas artesanais tem mais de dois milhões de seguidores. Apresentará sabores do Mato Grosso do Sul, com toques de banana e mandioca, remetendo à comida de vó.