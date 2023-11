MasterChef Profissionais hoje (07/11): onde assistir e horário

Hoje, terça-feira, 7 de novembro (07/11), o novo episódio da quinta temporada de MasterChef Profissionais apresenta a semifinal do programa, que agora busca os dois finalistas dentre os quatro participantes que restaram: Franklin, Yuri, Bárbara e Moisés.

Como dificuldade ainda maior, os cozinheiros só terão disponíveis seis ovos, o que indica que não há espaço para erros. A cada apresentação correta, o competidor conquista uma vantagem. Além do desafio inicial, o grupo tem que criar uma receita utilizando os métodos aplicados nos ovos, mas de maneira que a simples proteína seja a estrela do prato.

Mais abaixo, leia mais detalhes sobre a desclassificação do episódio e como assistir.



MasterChef Profissionais 2023: onde assistir e qual o horário

O MasterChef Brasil passa em rede aberta de TV, no canal da Band, às terças, às 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília). Além disso, também tem transmissão simultânea ao vivo e online no portal da Band e no aplicativo BandPlay.

O programa ainda é exibido às sextas-feiras, a partir das 19h40min, no canal pago Discovery Home & Health - para assistir à transmissão do serviço de televisão por assinatura, é necessário ter um plano de TV a cabo das operadoras compatíveis.

Já grátis e online, é possível assistir no YouTube oficial do MasterChef Brasil. Lá, os episódios são publicados no dia seguinte à transmissão da Band.

MasterChef Profissionais 2023: como vai ser o episódio de hoje, dia 07/11?

No último desafio, os profissionais encaram a missão de fazer uma terrine en croûte, umas das iguarias mais difíceis da gastronomia francesa. Os chefs, Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça, avisam que o prato necessita de minuciosidade em todos os processos. Além da criatividade e sabor, a massa deve estar no ponto perfeito para não desmoronar na hora de servir.