MasterChef Profissionais hoje (31/10): onde assistir e horário

Além de reproduzir do zero as receitas cheias de técnicas e processos, os participantes ainda deverão servir um grupo seleto de convidados escolhidos a dedo por ela. Abaixo, leia mais detalhes sobre o episódio e onde assistir.

O Top 5 vai encarar a última, e talvez mais desafiadora, prova de serviço deste ano. Sob o comando da chef número 1 do Brasil, Helena Rizzo, os competidores terão de preparar dois menus criados especialmente para a realização da prova.

Hoje, terça-feira, 31 de outubro (31/10), o novo episódio da quinta temporada de MasterChef Profissionais mostra detalhes da reta final do programa, que agora conta com cinco participantes: Franklin, Yuri, Bárbara, Vinícius e Moisés.

MasterChef Profissionais 2023: onde assistir e qual o horário

O MasterChef Brasil passa em rede aberta de TV, no canal da Band, às terças, às 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília). Além disso, também tem transmissão simultânea ao vivo e online no portal da Band e no aplicativo BandPlay.

O programa ainda é exibido às sextas-feiras, a partir das 19h40min, no canal pago Discovery Home & Health - para assistir à transmissão do serviço de televisão por assinatura, é necessário ter um plano de TV a cabo das operadoras compatíveis.

Já grátis e online, é possível assistir no YouTube oficial do MasterChef Brasil. Lá, os episódios são publicados no dia seguinte à transmissão da Band.

MasterChef Profissionais 2023: como vai ser o episódio de hoje, dia 31/10?

Servindo aos familiares, amigos próximos e colegas que trabalham e conhecem bem estilo de cozinha de Helena, os participantes precisarão reproduzir o Menu Memória, que será composto por uma entrada de salada mista com beterraba, cenoura, rabanete, mini folhas e vinagrete de mel.

Para o prato principal, rosbife em crosta de lapsang souchong com salada de batatas. Já a sobremesa será o Rei Alberto, feito com nata, morango, doce de ovos, suspiro, creme de baunilha e purê de ameixa para fechar com chave de ouro.

O segundo menu, chamado Fragmentos, inclui uma salada de beterrabas com queijo de cabra defumado e vinagrete de romã, o tradicional fideuá de lulas com aioli de açafrão e, para finalizar, uma floresta negra com jabuticabas e cumaru.