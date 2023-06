MasterChef 2023 hoje (27/06): onde assistir, horário e programação

Mais um episódio do MasterChef Brasil 2023 vai ao ar hoje, terça-feira, dia 27 de junho (27/06). Hoje, os participantes enfrentaram mais um desafio.

Dessa vez, os participantes farão uma prova de gastronomia internacional. Confira como vai ser:



MasterChef 2023: onde assistir ao vivo e horário

O MasterChef Brasil passa em rede aberta de TV, no canal da Band, às terças, às 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília). Além disso, também tem transmissão simultânea ao vivo e online no portal da Band e no aplicativo BandPlay.

O programa ainda é exibido às sextas-feiras, a partir das 19h40min, no canal pago Discovery Home & Health - para assistir à transmissão do serviço de televisão por assinatura, é necessário ter um plano de TV a cabo das operadoras compatíveis.



Já grátis e online, é possível assistir no YouTube oficial do MasterChef Brasil. Lá, os episódios são publicados no dia seguinte à transmissão da Band.

MasterChef 2023: como vai ser o episódio de hoje, dia 27/06?

Nesta terça-feira, dia 27 de junho, os participantes farão uma viagem gastronômica internacional. Os cozinheiros vão entrar na cozinha e se deparar com as bandeiras da Espanha, França, Itália, Portugal, Estados Unidos e Argentina.

Nos púlpitos, os cozinheiros encontrarão uma cloche que contém embaixo dela proteínas típicas de cada país, entre elas, polvo, magret de pato, bisteca fiorentina, sardinha e bife de chorizo de búfalo. Para dificultar o jogo, os concorrentes deverão desafiar um de seus adversários para utilizar o mesmo ingrediente.

Os melhores garantem um lugar no mezanino e os piores vão direto para a prova de eliminação.

No último duelo da noite, os competidores terão que trazer pratos homenageando a culinária africana. Uma das convidadas da noite, a chef Dida Nascimento, grande estudiosa do tema, mostra uma mesa com sete pratos de sete países diferentes da África, como bobotie (África do Sul), caril de camarão (Moçambique), cuscuz marroquino (Marrocos), mafé boeuf (Senegal), muamba de galinha com fufu (Angola), polvo e casca (Tanzânia) e lüderitz (Namíbia).

Com base nas iguarias apresentadas pela a chef, os cozinheiros deverão entregar pratos que represente a gastronomia africana. Durante a prova de eliminação, ocorrerá a apresentação musical de uma família de músicos da Guiné. Ao final do tempo estipulado, os jurados escolhem o eliminado da semana.

