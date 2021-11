Falcão e outros artistas são convidados especiais no MasterChef Brasil

Os artistas trazem representam cada uma das cinco regiões do Brasil em edição especial do programa.

O cantor cearense Falcão participa como convidado especial no episódio desta terça-feira,30, do Masterchef Brasil. Além de Falcão, Lorena Simpson, Wanessa Camargo, Negra Li e Dinho Ouro Preto também participam do reality.

Em nota, a Band informa que os cinco cantores representam suas respectivas regiões do Brasil. Na prova eliminatória desta terça-feira, os participantes do reality precisam preparar sobremesas inspiradas pelas regiões do País.

Ícone cearense, o cantor e apresentador Falcão representa o Nordeste. Já o Sul é representado pelo vocalista da banda Capital Inicial, Dinho Ouro Preto, nascido em Curitiba. Lorena Simpson, cantora e dançarina nascida em Manaus, estará marcando presença pela região Norte.

Completam a lista Wanessa Camargo, representando o Centro-Oeste brasileiro, e Negra Li, que representa a região Sudeste.

Durante o episódio, os convidados especiais cantam seus sucessos e relembram memórias afetivas relacionadas às receitas típicas de cada localidade. A edição especial do Masterchef Brasil vai ao nesta terça-feira, 30, às 22h30 na Band, canal 20 no Ceará.

