Você está dormindo certo? Saiba como escolher o travesseiro ideal

Dica 11

Entrevista com especialista

Posições para dormir com o uso do travesseiro Crédito: Tsang SMH

Confira, a seguir, as dicas do médico ortopedista José Alberto, especialista em cirurgia de coluna e área de atuação em dor, membro do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médico-Cirúrgicas da UFC.

Precisa-se utilizar travesseiros para dormir?

Não necessariamente, porém os travesseiros ajudam a reduzir o estresse sobre a coluna cervical e restaurar o alinhamento dessa com o restante do corpo durante o sono, quando a pessoa deita com a barriga para cima (decúbito dorsal) ou de lado (decúbito lateral).

Qual o melhor formato de travesseiro?

Os travesseiros em formato de rolo e à base de água restauram a lordose cervical e são eficazes na redução da intensidade da dor ao acordar em pacientes com dor cervical crônica.

Existe uma altura para o tamanho dos travesseiros?

Considerando o efeito da altura dos travesseiros no índice de satisfação e na qualidade do sono, a altura recomendada para travesseiros de formato regular é d e 10 a 12 centímetros, considerada a faixa mais confortável para dormir.

Travesseiro macio ou duro?

Na verdade, um travesseiro firme pode ser menos confortável no início; porém, pode fornecer suporte firme à coluna cervical após a adaptação e prevenir distorções indesejáveis da coluna vertebral.

Qual o melhor material, travesseiros de borracha, molas ou penas?

Os de borracha e de molas levam a uma maior redução da dor e da incapacidade na coluna cervical em comparação aos de penas em pacientes com dor cervica crônica (dor por mais de três meses).

Já o alinhamento do pescoço não irá mudar de forma significativa, independentemente do uso de travesseiros de borracha ou penas; sendo mais importante a forma e a altura do travesseiro.