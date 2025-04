Enquete Uol BBB 25: votação do paredão atualizada hoje, 12; quem sai

Renata, Vinícius e Vitória estão no 16º Paredão do BBB 25. Confira como está votação atualizada da enquete Uol hoje, sábado, 12 de abril (12/04)

Resultado oficial será divulgado na noite deste domingo, 13, quando um participante deixará o programa. Até lá, a votação segue aberta e a decisão está nas mãos do público. Confira.

Renata , Vinícius e Vitória Strada estão no 16ª paredão do Big Brother Brasil 2025 ( BBB 25 ). Veja abaixo como está a votação atualizada da enquete Uol de hoje , sábado, 12 de abril (12/04).

Enquete Paredão BBB 25 - quem sai: Maike, Renata ou Vinícius? VOTE



Votação atualizada da Enquete Uol BBB 25 hoje (12/04): quem sai?

Segundo a enquete do Uol deste sábado, Vinícius é o mais votado para sair do reality, com 54,34% dos votos.

Em segundo lugar aparece Renata, com 41,39%. Os brothers têm oscilado nas posições durante o dia, enquanto Vitória aparece na enquete com apenas 4,27% dos 324.052 votos.

Vinícius - 54,34%



Renata - 41,39%



Vitória - 4,27%

Enquete O POVO BBB 25: quem sai? Veja votação atualizada do paredão hoje (12/04)



Segundo a audiência do O POVO, quem deve sair é a participante Renata. Ele tem 50,88% das intenções de votos.