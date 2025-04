Enquete Paredão BBB 25 - quem sai: Renata, Vitória ou Vinícius?

Renata, Vinícius e Renata estã no Paredão / Crédito: Montagem O POVO / Reprodução Globo

Mais uma formação de Paredão no Big Brother Brasil 2025 (BBB 25) marcou esta sexta-feira, 11 de abril (11/04). A disputa mantém a dinâmica da berlinda individual, após o fim da votação em duplas.

A eliminação acontece no domingo, 13, já que o programa está no Modo Turbo. O voto é para sair, com: Renata, Vitória e Vinícius no Paredão.

Neste Paredão, o líder João Pedro indicou Vitória, e logo em seguida ocorreu a votação da casa, no Confessionário. Enquete BBB 25: quem votou em quem no Confessionário? Diego votou em Vinícius; Guilherme votou em Vinícius; Vitória votou em Vinícius;

Renata votou em Vinícius;

Delma votou em Diego; Vinícius votou em Diego. Foram três participantes: uma indicação do líder, o mais votado pela casa, e Renata, já emparedada após a Prova do Líder. Enquete Paredão BBB 25: cadastro na conta Globo Para os usuários que já possuem cadastro na conta Globo, basta CLICAR AQUI e acessar a página de login. Outra possibilidade é utilizar o Google ou o Facebook para entrar.

Aos que se cadastraram pela primeira vez, um e-mail de confirmação será enviado para finalizar o processo e ativar a sua conta. Em seguida, o número de telefone será solicitado para o avanço da validação. Outros dados podem ser informados, como o CPF, antes que o usuário possa votar no BBB 24. Enquete BBB 25: menor de idade vota? Os menores entre 8 e 16 anos devem indicar um responsável para autorizar o processo de sua conta Globo. De acordo com o GShow, o procedimento faz parte de adequação com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).

Enquete Paredão BBB 25: como funciona cada votação? Cada processo de votação (Voto da Torcida e Voto Único) terá 50% de peso cada no resultado final. Confira o funcionamento dos votos a seguir. Voto da Torcida O Voto da Torcida mantém o formato original das edições anteriores, com a chance do usuário votar quantas vezes quiser, após fazer login em sua conta Globo.