Enquete Uol BBB 25: quem é favorito para ganhar reality após Dani sair

Confira quem mantém a liderança na votação atualizada da enquete Uol e veja os números mais recentes dos favoritos do top 10 no BBB 25

Com a saída de Daniele Hypólito , o Big Brother Brasil 2025 ( BBB 25 ) se aproxima da grande final. Dos nove participantes restantes, alguns se destacam como favoritos ao prêmio, que pode chegar a R$ 3 milhões, enquanto outros enfrentam rejeição do público.

A sister lidera a parcial de “jogador favorito”, realizada às 16h50 desta segunda-feira ,7, com 28,22% dos votos. Vitória Strada aparece logo atrás, com 27,73%, enquanto Maike fecha o pódio dos mais queridos, com 13,09%.

Renata – 28,22%



Vitória Strada – 27,73%



Maike – 13,09%



Guilherme – 12,03%



Vinicius – 10,21%



Diego Hypolito – 6,02%



Joselma – 1,42%



João Pedro – 0,69%



João Gabriel – 0,59%

Quem é o favorito para ganhar o BBB 25? Vote na enquete

Enquanto alguns disputam a vitória, outros estão na mira do público para deixar o programa. Além de Renata, João Gabriel e Vinícius também aparecem entre os mais rejeitados na votação de “jogador mais odiado”, o que pode significar que estão em risco na próxima eliminação.

Com a reta final do BBB 25 se aproximando, as estratégias dos participantes e a influência do público nas votações serão decisivas. Quem será o grande campeão?



Modo Turbo BBB 25: VEJA dinâmica da semana e dia do Paredão