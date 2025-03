BBB 25: quem está na mira do líder? Veja os escolhidos hoje, 7

BBB 25: Saiba quem está na mira do líder Mike nesta sexta-feira, 7 / Crédito: Reprodução/ gshow

O processo de formação para o próximo Paredão do Big Brother Brasil 2025 (BBB 25) já começou! Após vencer a Prova do Líder, que foi de resistência, na quinta-feira, 6, Mike garantiu sua imunidade e o poder de indicar alguém para a berlinda. Na noite desta sexta-feira, 7, mais uma dinâmica do Na Mira do Líder se inicia, com a escolha de cinco participantes. Estes serão "alvos" até a indicação no domingo, 9.

BBB 25: como foi a Prova do Líder? A prova começou na noite desta quinta-feira, mas sem a participação dos brothers Diego Hypolito, Thamiris e João Pedro. Eles ficaram de fora da disputa após perderem a dinâmica do Resta Um. Na prova, os participantes devem ficar em pé, em cima de uma base, e apertar um botão toda vez que o alerta soar. Os três primeiros a apertar avançam normalmente à próxima etapa. Os demais sofrem consequências, com a do último colocado sendo mais grave. Além disso, caso um participante seja o último a apertar em três rodadas seguidas, a base será trocada por uma de tamanho menor.

Por fim, ao longo da prova, ocorrem rodadas eliminatórias. Nelas, o último participante a apertar estará fora da disputa. Quem venceu a final da Prova do Líder do BBB 25? Após nove horas de prova, Renata foi eliminada e Maike se tornou o novo líder do BBB 25. BBB 25 ao vivo: onde assistir na TV e online A transmissão do BBB 25 poderá ser acompanhada diariamente pela TV Globo. De segunda a sábado o programa vai ar após a novela “Mania de Você” e domingo após o “Fantástico”.