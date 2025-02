BBB 25: desafio veta dois brothers na Prova do Líder; veja como será

Vinicius apertou o botão e vetou participantes da prova do líder no BBB 25 / Crédito: Reproudção/ Globoplay

Ao abrir, o baiano foi informado que deveria escolher um participante para ser vetado na próxima Prova do Líder, que acontece na quinta-feira, 27. A escolha foi por Maike.

Após essa decisão, Vinícius foi direcionado a um quarto misterioso, onde precisou encontrar três letras – V, I e P – que lhe concederam mais poderes ao longo da semana. Vinícius aperta botão misterioso no BBB 25 e conquista vantagens

No quarto, que estava completamente escuro, Vinícius teve 10 minutos para localizar as três letras escondidas. A tarefa foi concluída com sucesso em oito minutos e 18 segundos. Com isso, ele garantiu uma pulseira que o colocou no VIP, além de imunidade no próximo Paredão e o direito de vetar mais um participante da Prova do Líder.

Sua segunda escolha foi Vilma, mãe de Diogo. Dessa forma, além de Maike, Vilma também não poderá participar da disputa pelo principal poder semanal do programa. Diogo reage ao veto de Vinícius no BBB 25

Após sua eliminação, Diogo participou do quadro Café da Manhã do Eliminado, no Mais Você, com Ana Maria Braga. Durante a entrevista, ele comentou sobre seu relacionamento com Aline e se isso poderia ter gerado uma rivalidade com Vinícius.