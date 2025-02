BBB 25: quem está na mira do líder? Veja os escolhidos hoje, 21

BBB 25: Saiba quem está na mira do líder João Pedro nesta sexta-feira, 21 / Crédito: Reprodução/Globo

A formação do próximo Paredão do Big Brother Brasil 2025 (BBB 25) já começou! Após vencer a Prova do Líder na quinta-feira, 20, João Pedro garantiu sua imunidade e o poder de indicar alguém para a berlinda. Na noite desta sexta-feira, 21, mais uma dinâmica do Na Mira do Líder se inicia, com a escolha de João Pedro para cinco participantes. Estes serão "alvos" até a indicação no domingo, 23.

BBB 25: como foi disputa pela liderança

Na disputa de habilidade pela liderança, cada participante deveria acumular o máximo de discos que conseguissem em um minuto. Os discos "água", "malte", "lúpulo" e "cevada" davam um ponto cada. Os discos "elemento surpresa", por sua vez, podiam dar pontos a mais ou a menos no placar. A competição foi dividida em quatro rodadas, com quatro participantes por vez. Em caso de empate, uma rodada adicional, de 20 segundos, ocorria apenas com os jogadores empatados. Após as quatro rodadas, uma etapa final definiu o vencedor da prova. BBB 25 ao vivo: onde assistir na TV e online A transmissão do BBB 25 poderá ser acompanhada diariamente pela TV Globo. De segunda a sábado o programa vai ar após a novela “Mania de Você” e domingo após o “Fantástico”.