BBB 25: saiba o que vai acontecer hoje (13/02) na Prova do Líder

Na última quarta-feira, 12, pouco antes da primeira festa do líder temática, a casa precisou escolher dois participantes na dinâmica do Resta Um. Na estreia do formato, Diogo Almeida e Gracyanne foram selecionados e, por isso, não poderão participar da disputa pela próxima liderança.

A transmissão ao vivo ocorrerá na TV Globo, logo após a novela Mania de Você, a partir das 22h25 (horário de Brasília).

BBB 25: o que vai acontecer hoje (13/02) na Prova do Líder?

Com 16 participantes disputando o cargo mais almejado da semana no reality, o apresentador do programa, Tadeu Schmidt, adiantou durante o intervalo do Mais Você, nesta quinta-feira, 13, que a prova será de resistência.

"É dia de Prova do Líder. E acabou o mimimi, a prova é de resistência", concluiu.