Resumo BBB 25: o que aconteceu na madrugada hoje, 24, após Prova do Líder

BBB 25: Daniele e Diego Hypólito são assunto da madrugada desta sexta, 24 / Crédito: Reprodução/Gshow

A madrugada desta quinta-feira, 24, foi tensa para os participantes do BBB 25. Após a nova Prova do Líder, houve atrito entre Daniele Hypolito e Camila. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp A ex-ginasta e o irmão dela, Diego, foram o assunto da madrugada no reality. Veja o que rolou no BBB.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora BBB 25: novos líderes e aliados discutem alianças no jogo Os participantes que dormem no Quarto Fantástico — João Pedro e João Gabriel, Raissa e Edilberto, Gabriel e Maike — aproveitaram que seus aliados são os líderes do momento e reafirmaram a popularidade no jogo.

No segundo andar, João Gabriel afirmou: “Aqui em cima esta área é nossa”. E completou dizendo que “falta puxar Eva e Renata”. Mike e Edilberto concordaram que as bailarinas cearenses estão sem aliados.

BBB 25: Daniele passa por situação tensa com sisters Durante a madrugada, Daniele se aproximou de Thamiris, Camila, Gracyanne e Giovanna, que conversavam na área externa. Camilla pediu que a ginasta esperasse 10 minutos até elas terminarem o assunto que estavam falando. O ocorrido incomodou Daniele, que tem reclamado de estar “sendo excluída” no reality.

Pouco tempo depois, as participantes pediram desculpa e alegaram que ela “não precisa se sentir excluída”. Gracyanne também saiu em defesa da irmã de Diego, e disse que já teria desistido do programa se estivesse no lugar dela. BBB 25: veja dinâmica da semana e quando será o próximo Paredão

BBB 25: irmãos Hypolito conversam sobre afastamento dos grupos O afastamento dos grupos da casa tem sido assunto das conversas entre os irmãos Hypolito desde os primeiros dias de confinamento. Durante a madrugada, os dois voltaram a conversar sobre se sentirem distantes das outras duplas.

Diego também comentou sobre a resposta de Camilla momentos antes e aconselhou a irmã: “Seja inteligente, sabe? Finja que nada aconteceu, mas nosso voto é nela”, declarou o ginasta. BBB 25: participantes compartilham opiniões sobre Diego e Daniele Após o desentendimento entre Daniele e Camila, os brothers comentaram sobre como os Hypolitos se posicionam no jogo. Thamiris disse que eles precisam estar em foco o tempo todo, por causa da profissão deles.