BBB 25: que horas começa hoje (13/01)? Veja horário e onde assistir

Em sua 25ª edição, o Big Brother Brasil (BBB 25) estreia as suas Bodas de Prata com a chegada das duplas confinadas nesta segunda-feira, 13 de janeiro (13/01). Os participantes se reunirão para entenderem as dinâmicas do programa.

Prêmio do BBB 25: valor total pode chegar a R$ 6 milhões; ENTENDA