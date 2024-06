Após polêmica sobre fraude de cotas, ex-BBB Matteus desabafa em evento: 'Maldade'

Durante a fala, o vice-campeão da última edição do reality afirmou que lidar com a vida pós-BBB não tem sido fácil. Sem citar diretamente a polêmica de fraude, Matteus também disse que os últimos “acontecimentos” teriam sido causados por “pessoas com maldade”.

Dias após ter sido acusado de usar cota racial para ingressar em uma faculdade pública, o ex-participante do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) Matteus Amaral desabafou em um evento realizado nesse sábado, 15, na cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul.

“Eu confesso que, agora, não é fácil lidar com tudo isso que eu estou vivendo. Tiveram agora, por último, acontecimentos que foram coisas que as pessoas com maldade quiseram fazer. Enfim, eu quero agradecer muito do fundo do meu coração por tudo que eu estou vivendo”, pontuou.

Na última semana, foi divulgado que Matteus teria utilizado cotas raciais para obter uma vaga no curso de Engenharia Agrícola do Instituto Federal Farroupilha (IFFar), em 2014.

Em seguida, o IFFar confirmou, em nota publicada no site da instituição na sexta-feira, 14, que a inscrição do ex-BBB no curso foi “feita nas vagas destinadas a candidatos pretos/pardos”.