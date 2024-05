Ex-Davi do BBB, Mani Reggo fala sobre novos projetos de trabalho

A baiana Mani Reggo conquistou fama após o ex-namorado, o também baiano Davi, participar e ganhar a última edição do BBB 24. Ela esteve presente, nesta quarta-feira, 22, na abertura do III Fórum ESG Salvador, o principal evento que discute governança ambiental, social e corporativa no Nordeste.

Apesar de não ter participado da competição, ela acabou ganhando muitos fãs por conta do programa e tem conquistado cada vez mais seguidores. Em conversa com o Alô Alô Bahia, Mani falou que, além de reforçar sua presença nas redes sociais, vai lançar um projeto voltado para as mulheres empreendedoras.

“Meu plano é continuar atuando na barraca pelo menos uma vez na semana. Eu pretendo gravar conteúdos na barraca também. A gente também está com um projeto novo que dá visibilidade a mulheres empreendedoras, que assim como eu começou com pouquinho. A ideia é que elas possam, a partir do momento que eu poste, ter visibilidade, além de entender quais as demandas delas. É difícil empreender”, revelou Mani.