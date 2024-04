BBB 24: Participantes pulam pelados na piscina, confira vídeo

Nesta quarta-feira, 27, os participantes Davi, Matteus, Alane, Beatriz e Isabelle pularam pelados na piscina do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24). O evento aconteceu em comemoração aos 80 dias de participação no programa.

Davi já havia combinado com Matteus, que se eles sobrevivessem ao Paredão teriam que pular na piscina pelados. Após a eliminação de Leidy Elin, na noite de terça-feira, 26, os brothers decidiram cumprir a promessa feita ao público.

Inspirados pela visita do ex-BBB Gil do Vigor, que já havia pulado sem roupa na piscina do programa ao lado de Fiuk, os membros do quarto Fadas se uniram e realizaram o pulo em conjunto.