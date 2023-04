Enquete Uol BBB 23: votação paredão atualizada hoje, 22; quem sai

Aline, Bruna e Larissa estão no Paredão do Big Brother Brasil 23 (BBB 23); veja resultado parcial da votação atualizada da enquete Uol de hoje (22/04)

O último Paredão do Big Brother Brasil 2023 (BBB 23) tem os seguintes participantes: Aline, Bruna e Larissa. O trio pode ser votado para eliminação pelo público até a noite deste domingo, 23, no Gshow.

Após 17h da prova do líder, Amanda garantiu sua vaga na grande final e as três que deixaram a prova estão no automaticamente na berlinda.

Paredão BBB 23: votação atualizada da enquete Uol

A parcial da enquete Uol de hoje, sábado, 22 de abril (22/04), indica a eliminação de Bruna, com 46,02%. Larissa levou 36,90% e em terceiro lugar na parcial está a sister Aline, com 17,37% dos votos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Paredão BBB 23: votação atualizada da enquete OPOVO

0 14º Paredão também foi temática na enquete realizada pelo O POVO, que reforça eliminação da Bruna com 48.11%. Na sequência, Larissa e Aline aparecem com 38.06% e 13.83%, respectivamente.

Enquete BBB 23: quem sai? Aline, Aline ou Bruna? VOTE

Enquete Paredão BBB 23: como foi a prova do líder

O objetivo da prova era permanecer nos bancos posicionados em torno de um carro, segurando o chaveiro da marca, enquanto os assentos giram em alguns momentos.

Era possível parar as movimentações giratórias por 30 segundos ao acionar um botão que fica ao lado dos bancos. O dispositivo poderia ser acionado 15 vezes.

Enquete Paredão BBB 23: como foi a disputa de resistência

A sister Larissa foi a primeira a deixar a disputa por volta das 4h40min ao cochilar e deixar a logomarca cair no chão.

Bruna Griphao foi a segunda eliminada. A atriz deixou a disputa às 6h40min dessa sexta-feira, 21. Ela também deixou a logomarca da patrocinadora cair ao cochilar.

Aline Wirley foi a terceira a deixar a prova, após 17 horas na disputa, e Amanda conquistou a liderança.

Enquete Paredão BBB 23: prova do líder definiu a final do reality

A ganhadora da última prova do líder também ganha um carro zero-quilômetro e conquista uma vaga na final do programa. Com a definição da primeira finalista, o último paredão da temporada será formado.

Uma participante será eliminada no domingo, 23, dia em que a votação da grande final será aberta ao público.

BBB 23: onde assistir ao programa?

O BBB 23 será transmitido diariamente pela TV Globo, com transmissão aberta na emissora brasileira.

Também é possível assistir o reality show no streaming Globoplay, a partir das 22 horas (horário de Brasília) de segunda a sábado; e a partir das 23 horas (horário de Brasília) no domingo.

A plataforma disponibiliza o acesso ao vivo 24h dos participantes, além de momentos exclusivos do reality. Porém, é preciso pagar pelo conteúdo.

SAIBA como assinar o Globoplay para ver o pay-per-view do BBB

BBB 23: quem ainda está na casa?

Tags