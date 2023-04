Quem saiu do BBB 23? Sarah Aline é a 15ª eliminada do programa

A participante disputou o Paredão ao lado de Aline Wirley e Bruna Griphao e saiu da casa com 58,2% na votação do público; veja detalhes da eliminação

O 15º Paredão do Big Brother Brasil 2023 (BBB 23) terminou nesse domingo, 16, com a eliminação da sister Sarah Aline. A participante atingiu 58,2% dos votos, ao lado de 41,09% de Bruna Griphao e 0,71% de Aline Wirley.

Sarah Aline entrou no BBB 23 como parte do grupo Pipoca e sai do pódio de possíveis ganhadores da casa mais vigiada do Brasil. Agora, o número de integrantes diminuiu para seis brothers, em preparação para a reta final.

A saída da sister foi precedida por shows dos grupos Pixote e Fundo de Quintal, que embalaram a madrugada ao lado das três emparedadas e seus receios. “Quero muito ficar, mas eu tô com muito medo. Sempre tive. Não é novidade o medo. Mas tá muito difícil”, desabafou a psicóloga para Domitila.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Bruna Griphao também foi uma das indicadas a se emocionar após ser mandada para a berlinda, compartilhando seus medos com Amanda. "Estou me sentindo meio mal. Estou me sentindo insegura, eu não me sentia assim antes", revelou a atriz.

Ao lado de Sarah Aline na festa, Aline Wirley pediu que a sister sempre levasse o seu amor e admiração.

Sarah Aline no Mais Você: sister toma café com Ana Maria Braga

Sarah Aline participa do décimo quinto café da manhã com o eliminado no programa matinal Mais Você. Como é de costume, o recém-eliminado do Big Brother Brasil comparece aos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, para participar na atração.

BBB 23: quem ainda permanece na casa?

Tags