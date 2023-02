BBB 23: confira vídeo de suposta agressão de Bruna em Amanda

Nesta segunda-feira, 27 de fevereiro, Key Alves e Fred Nicácio acusaram Bruna Griphao de agressão no Big Brother Brasil e pediram a expulsão da atriz. O momento aconteceu durante uma discussão entre Bruna e Ricardo, apelidado de Alface.

A briga teve início por conta do uso do celular durante uma ação da Dove no reality show. Enquanto os brothers limpavam o rosto com os produtos da marca, Ricardo pegou o celular para gravar o momento, mas alguns brothers disseram que ele precisaria esperar para fazer isso. "Eu peguei o celular primeiro e tenho que esperar todo mundo?", rebateu.

Alguns brothers que estava na sala no momento explicaram que se tratava de instruções da ação. "Está escrito que é pra fazer isso, cara", disse Bruna. "A ação é essa", acrescentou. "A ação... a ação é meu, o crédito é meu, eu uso como eu quiser", disparou Ricardo. "Eu tô me segurando pra não mandar tomar no c*", comentou Bruna. "Vai você primeiro então, ué", falou Ricardo. "Você é muito mal-educado", criticou Bruna. "Você que é mal-educada, mano, você quer crescer pra cima de todo mundo. Eu tô de saco cheio de você", rebateu Ricardo.

A partir disso, os brothers trocaram gritos e ofensas. Durante a discussão, Amanda e Larissa tentaram segurar a atriz, que acabou batendo no rosto da médica enquanto gesticulava.

Após o episódio, alguns colegas de confinamento afirmaram que Bruna teria agredido Amanda. "Isso não é agressão?", questionou Fred Nicácio. "O Tadeu deu um alerta sobre o 'after dos cria', que era uma brincadeira. Isso não é agressão? Ela é muito agressiva!", disse Key Alves.

Amanda comentou o caso e disse que não se sentiu agredida. Para ela, os brothers estão se aproveitando da situação. "Até agora, está todo mundo usando isso para palco. Quem veio falar comigo? Ninguém veio me perguntar: 'Está tudo certo?'", declarou.

Veja o vídeo da suposta agressão:

SAIU A TRETA COMPLETA DA BRUNA COM O RICARDO! no segundo resumo, a discussão entre os dois durante a ação foi exibida, e também mostra que Bruna teve o reflexo de empurrar o Guimê ao tentar ser segurada, o mesmo que acabou atingindo o rosto da Amanda depois. #BBB23 pic.twitter.com/8sS7KBSId0 — Nicolas Muniz (@nicolasmuniztv) February 27, 2023

