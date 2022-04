Enquete Paredão BBB 22: quem sai amanhã, 3? Veja votação parcial atualizada

Eslovênia, Paulo André (PA) e DG estão disputando paredão do BBB 22; parcial atualizada da votação da enquete indica quem sai neste domingo, 3/4; veja porcentagem de cada um

Parcial da enquete do O POVO desta sexta-feira, (1/4), indica quem sai deste paredão do Big Brother Brasil 22 (BBB 22). A votação atualizada aponta que a pernambucana Eslovênia pode se tornar o décima primeira eliminada do realiy show.



A sister segue liderando as intenções de votos com uma porcentagem de 85%, contra 12% de DG e 3% de Paulo André (PA). O resultado oficial da eliminação será anunciado no fim desta noite, na TV Globo.



BBB 22: como foi formado o décimo primeiro Paredão



No paredão desta sexta-feira, 1º de abril (01/04) foram indicadas três pessoas: duas pelo Líder Gustavo e uma pela casa. Com a reta final do reality, não há mais prova bate-volta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com isso, o décimo primeiro paredão do BBB 22 ficou entre DG, Eslovênia e Paulo André (P.A).

Sobre o assunto Enquete Paredão BBB 22: parcial elimina Lucas e salva PA e Scooby

BBB 22: que horas começa hoje, 29/03, horário e dinâmica

BBB 22: Globo planeja colocar artista Linn da Quebrada em seu elenco fixo

Paredão BBB 22: como foi a votação

Anjo: Jessilane; autoimune



Jessilane; autoimune Líder: Gustavo indicou P.A (do monstro) e Eslovênia



Gustavo indicou P.A (do monstro) e Eslovênia Mais votado da casa: DG foi o mais votado para o Paredão

Votos da casa

Arthur votou em Lina;

P.A votou em Lina;

DG votou em Lina;

Scooby votou em Lina;

Arthur votou em Lina;

Eslovêniavotou em DG;

Arthur votou em Lina;

Eli votou em DG;

Natália votou em DG;

Lina votou em DG;

Jessilane votou em DG;



BBB 22: quem é o líder, o anjo e o monstro da semana?

Líder da semana: Gustavo

Gustavo Anjo da semana: Jessilane



Jessilane Monstro da semana: P.A e Arthur Aguiar



P.A e Arthur Aguiar Paredão da semana: DG, Eslovênia e P.A



Tags