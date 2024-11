Enquete Odiado A Fazenda: quem não deve ganhar após saída de Zé Love

Com Zé Love eliminado, 14 participantes continuam. Vote no Peão que não deve continuar até a final do reality show, nem ganhar o prêmio milionário

Com o sétimo eliminado em “A Fazenda 2024” escolhido pelo público na quinta-feira, 7, o ex-jogador Zé Love se despediu do reality show. Agora, 14 participantes disputam o prêmio de R$ 2 milhões e a preferência (ou desinteresse) dos telespectadores.

A 16ª edição do programa começou em setembro com o maior elenco de sua história - 20 peões confirmados e mais oito que esperavam vagas na sede, além de reformulação na dinâmica do Paiol. A apresentação permaneceu a cargo de Adriane Galisteu.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com os 14 membros restantes, vote no jogador que não deve chegar até a final do reality.