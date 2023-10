Cariúcha discute com Black e Lucas: 'Lave sua boca, seu imundo'

Enquanto Black ouvia, Cariúcha continuou se defendendo. “A pessoa que mais combate a homofobia neste país sou eu”, disse ela após Cezar acusá-la de fazer comentários homofóbicos contra Lucas.

Na sua vez de atacar algum peão, Cezar também escolheu Cariúcha. Ao justificar a escolha ele disse: “Não é porque eu sou preto, que eu vou estar aqui conivente com discurso de militância de ódio.”

Cariúcha também discutiu com Lucas, pois o peão usou seu tempo para relembrar suas brigas com ela. Ao comentar a vida pessoal da funkeira, ela o interrompeu: “Você me deixa em paz, hein? Se não eu acabo com tudo”. Essa frase se tornou a marca da funkeira no programa.

A Fazenda 2023: Kally e Márcia Fu trocam acusações aos gritos durante a dinâmica “ferra peão”



Kally escolheu “ferroar” Márcia na dinâmica, alegando que a ex-jogadora de vôlei fez fofoca dela para Simioni.

Márcia começou a discutir e se defender aos gritos. “Eu não preciso ficar aqui de leva e traz, de sacanagem, não”, disse ela. A cantora não gostou do tom de voz de Márcia e disparou: “Fale baixo”.