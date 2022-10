Enquete roça A Fazenda 2022: quem fica? Parcial atualizada hoje, 27

A sexta roça do reality show A Fazenda 2022 está formada. Bárbara Borges, Pétala Barreiros e Vini Buttel estão na berlinda, e dependem do público para continuar no programa.

De acordo com a enquete O POVO atualizada, a peoa Bárbara Borges aparece na liderança, com 81,82% dos votos para continuar no programa. Empatados em segundo lugar, vêm Pétala Barreiros e Vini Buttel, com 9,09% dos votos para ambos.

A disputa acirrada terá seu desfecho na noite desta quinta, 27. Veja mais sobre como foi formada a sexta berlinda do reality A Fazenda 2022 e vote na enquete O POVO no link abaixo.

Enquete Roça A Fazenda 2022: quem deve ficar? Bárbara, Pétala ou Vini? Vote

Enquete Roça A Fazenda 2022: como foi definida a sexta roça?



Na sexta votação de "A Fazenda 2022", Pétala, Bárbara e Pelé foram parar na Roça, como é conhecida a eliminação do reality. Agora, os três precisam convencer o público a votar em quem deve continuar no programa; o menos votado é eliminado na noite desta quinta, 27.

Pelé Milflows se tornou o fazendeiro da semana e escapou da eliminação; assim, Bárbara e Pétala foram enviadas direto para a roça, junto a Vini, que foi enviado para a berlinda por meio do voto popular.



Com isso, a sexta roça ficou oficialmente entre Pétala Barreiros, Bárbara Borges e Vini Buttel.

A Fazenda 2022: como votar na enquete da Roça no R7

Para participar da votação oficial é necessário seguir alguns passos:

Você precisa acessar o portal do R7;

Ao entrar no site, é necessário ir na barra de guias, localizado na parte superior da tela, para em seguida clicar na opção: A Fazenda;

Após o clique, você será direcionado para a votação oficial da Roça. Em seguida, basta votar no peão que você quer eliminar e confirmar "Sou humano";

Você pode votar quantas vezes quiser.



A Fazenda 2022: onde assistir ao vivo e horário

O reality rural será transmitido todos os dias. Durante a semana, a transmissão começa às 23 horas. Porém, aos sábados será mais cedo, às 22h45 e, aos domingos, mais tarde, às 23h15.

O reality será transmitido ao vivo na TV aberta pela Record. Para assistir ao programa de forma integral é necessário assinar o serviço de streaming PlayPlus.

A Fazenda 2022: o prêmio

Neste ano, o prêmio de A Fazenda 14 possui o valor total de R$ 2 milhões - sendo R$ 1,5 milhão destinado para quem o público escolher como campeão, e R$ 500 mil em outras recompensas distribuídas ao longo do programa em provas extras ou atividades especiais.

VEJA programação de cada dia do reality show; segunda-feira a domingo

