Enquete A Fazenda 2021 hoje, 13: veja quem deve ganhar Prova do Fazendeiro

Victor, Dayane e Aline irão participar da Prova do Fazendeiro hoje, quarta-feira, 13 de outubro (13/10). Veja o favorito do público na enquete para ganhar o chapéu em A Fazenda 2021

O peão Victor Pecoraro é o favorito do público para ganhar a Prova do Fazendeiro em A Fazenda 2021 hoje, quarta-feira, 13 de outubro (13/10). Parcial da enquete do O POVO mostra que o participante segue na frente com cerca de 49% de preferência do público, enquanto 36% querem Dayane e 15% querem Aline com o poder máximo da casa.

Em busca do chapéu do reality rural da Record TV, os três participantes irão disputar na noite de hoje. O quinto fazendeiro será conhecido na noite desta quarta-feira, a partir das 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília).

Após Rico Melquiades ganhar a prova do fazendeiro em A Fazenda 2021, o humorista escapou da roça e indicou o peão Gui Araújo para a roça desta semana, dia 12 de outubro (12/10). Os participantes Aline Dayane, e Victor Pecoraro complementaram a quarta roça da edição do reality rural da Record TV. Mas um deles escapará da berlinda ao ganhar o chapéu da semana na Prova do Fazendeiro a ser realizada nesta quarta-feira, 13 de outubro (13/10).

Enquete A Fazenda: quem deve ganhar a Prova do Fazendeiro?



* Resultado da enquete não interfere no reality da Record TV

A Fazenda 2021: como foi a Prova do Fazendeiro

A prova do Fazendeiro de hoje, 06 de outubro (06/10) teve a participação de todos da casa, mas só Dayane, Rico e Erika lutaram pelo chapéu. A atividade funcionou assim: a cada rodada, uma característica de personalidade era revelada na prova e os peões deveriam escolher quem da sede se encaixava na característica. Logo depois, a sede votava no peão que mais se encaixava na personalidade e, assim, acumulava votos para o participante. Ganhou o chapéu quem teve mais pontos.

Rico tirou o pino de maior número e começou a prova. O peão acertou a sequência das duas primeiras perguntas e, se acertasse a terceira, o influencer ganhava a Prova - o que aconteceu. Rico então é o novo Fazendeiro da semana em A Fazenda 2021.

Veja as perguntas da atividade:

"Qual peão some do jogo e acaba virando a famosa planta?"

"Qual peão some do jogo e acaba virando a famosa planta?"

Rico escolheu Tiago, Erika escolheu Marina e Dayane escolheu Dynho. A casa concordou que Tiago era o mais 'planta' e Rico ganhou a rodada



Rico escolheu Tiago, Erika escolheu Marina e Dayane escolheu Dynho. A casa concordou que Tiago era o mais 'planta' e Rico ganhou a rodada "Qual peão se acha o dono da Fazenda e gosta de mandar nos outros?"

Rico escolheu Bil, Day escolheu MC Gui e Erika escolheu Gui Araújo. A casa concordou que Bil era o mais mandão e o peão ganhou novamente a rodada



Rico escolheu Bil, Day escolheu MC Gui e Erika escolheu Gui Araújo. A casa concordou que Bil era o mais mandão e o peão ganhou novamente a rodada "Qual peão mostra ser uma coisa mas é outra?"

Erika escolheu Erasmo, Rico escolheu Victor e Dayane escolheu Bil. A casa concordou que Victor era o mais diferente e Rico ganhou o chapéu.

A Fazenda 2021: como foi a formação da Roça

Bil Araújo, que venceu a prova de fogo, escolheu ficar com o poder da chama amarela. Ele ganhou imunidade para si e outro participante, presenteando Dynho Alves. Rico Melquíades, fazendeiro da semana, indicou Gui Araújo para a roça. Gui, com o poder da chama vermelha, ganhou voto com peso dois. Ao fim das discussões, Aline Mineiro teve sete votos e está na berlinda. Ela decidiu puxar Victor Pecoraro para a eliminação.

Na prova do Resta Um, Dayane completou a roça da semana. Ela vetou Gui de participar da prova do fazendeiro, e ele não terá direito a tentar o chapéu da semana, sendo o primeiro participante confirmado da roça.



Roça A Fazenda 13: confira as roças da edição de 2021

Primeira roça: Solange, Nego do Borel e Liziane; Liziane foi eliminada e Nego do Borel foi expulso

Segunda roça: Dayane, Bil e Mussunzinho; Mussunzinho foi eliminado

Terceira roça: Dayane, Erika e Tiago; Erika foi eliminada

