Crespo revela insatisfação com ano do São Paulo e fala sobre 2026: “Escolhas já foram feitas”

Tricolor encerrou sua participação nesta edição do Campeonato Brasileiro com derrota por 1 a 0 para o Vitória, no Barradão

O fim do Brasileirão expôs um sentimento duplo no São Paulo. Isso porque a equipe cumpriu o objetivo estabelecido para a temporada, ficou no G8, mas deixou Hernán Crespo insatisfeito. A derrota por 1 a 0 para o Vitória , no Barradão, abriu espaço para que o argentino reforçasse a necessidade de ajustes estruturais para 2025 — algumas já alinhadas internamente.

Crespo afirmou que o trabalho realizado nos últimos seis meses atingiu a meta combinada com a diretoria. O treinador lembrou que, ao assumir o comando, encontrou o clube a um ponto da zona de rebaixamento e destacou que o oitavo lugar, alcançado com 51 pontos, representa um avanço.

“Acho que alcançamos a meta de chegar ao oitavo lugar. Todos sabem que quando chegamos, estávamos a um ponto da zona de rebaixamento. Acabar em oitavo acho que é positivo, mas não estou feliz. Feliz, não. Porque acho que o São Paulo pode fazer muito mais. Tem muito espaço para melhorar. Mas a meta foi alcançada”, disse o técnico.

Permanência no São Paulo

O argentino deixou claro que ficará no Tricolor para próxima temporada e, inclusive, revelou parte do planejamento para 2026. Segundo Crespo, o projeto do ano que vem já foi iniciado pelas partes responsáveis e se baseiam em longos e inúmeros diálogos com a diretoria.

“O planejamento já está feito. Todos sabem o que pretendemos, as características, onde temos de melhorar. Já tivemos muitas conversas planejando com a diretoria. Temos de terminar essa temporada. As escolhas já foram feitas. A ideia é que queremos ser competitivos e melhorar, seguramente”, completou.