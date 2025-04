Katy Perry no espaço: onde assistir ao voo histórico 100% feminino

O grupo, composto por Aisha Bowe, Amanda Nguyen, Gayle King, Kerianne Flynn e Lauren Sánchez, poderá ser o primeiro totalmente feminino desde o voo espacial solo de Valentina Tereshkova em 1963. As informações são da empresa de Bezos.

A missão é o 11º voo humano do programa ‘New Shepard’, e o 31º em sua história na companhia. A viagem será de aproximadamente 10 minutos: o grupo será carregado mais de 100 quilômetros no céu, atingindo a Linha de Karman.

A Linha de Karman é um ponto no céu 100 km acima do nível do mar, criado para separar a aeronáutica da astronáutica. Ou seja, a tripulação de Katy Perry chegará ao ponto de divisão entre o céu habitado por aviões e o espaço habitado por satélites.

Lá, as mulheres terão alguns minutos de diversão com a sensação de ausência de peso: quando não se sabe se o corpo está na ação de um campo gravitacional ou em queda livre.

Saiba onde assistir e o horário do voo com Katy Perry e tripulação feminina.