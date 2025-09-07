VMA 2025: onde assistir online e horário da premiação

VMA 2025: onde assistir online e horário da premiaçãoSaiba como acessar a transmissão ao vivo e as performances confirmadas no VMA 2025 nas plataformas de streaming
A edição de 2025 do Video Music Awards (VMA 2025) será transmitida ao vivo neste domingo, 7. A premiação, promovida pela MTV, aponta a liderança da cantora Lady Gaga nas indicações da noite, com 12 menções.
O evento, apresentado pelo rapper LL Cool J., adicionou duas novas categorias: “Melhor Artista Pop" e “Melhor Vídeo Country”.
Saiba onde assistir o VMA 2025 online e ao vivo.
VMA 2025: onde assistir online e ao vivo
No Brasil, a premiação é transmitida simultaneamente no canal da MTV e pelo serviço de streaming Paramount+. Outra opção, gratuita para os internautas, é a Pluto TV.
O público também poderá conferir o evento por meio do MTV Biggest Pop, com o áudio original.
- Canal: MTV
- Streaming: Paramount+
- Gratuito: Pluto TV
VMA 2025: horário da transmissão
A cerimônia principal, com a apresentação das categorias e dos indicados, inicia a partir das 21h (horário de Brasília). Uma hora antes (20h), os telespectadores podem conferir a entrada dos artistas no tapete vermelho do VMA.
- Horário: a partir das 21h (horário de Brasília)
VMA 2025: performances confirmadas
Entre as performances previstas, estão os seguintes artistas:
- Conan Gray
- Doja Cat
- Post Malone
- Tate McRae
- Alex Warren
- J Balvin ft. DJ Snake
- Ricky Martin
- Sabrina Carpenter