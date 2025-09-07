Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

VMA 2025: onde assistir online e horário da premiação

Saiba como acessar a transmissão ao vivo e as performances confirmadas no VMA 2025 nas plataformas de streaming
A edição de 2025 do Video Music Awards (VMA 2025) será transmitida ao vivo neste domingo, 7. A premiação, promovida pela MTV, aponta a liderança da cantora Lady Gaga nas indicações da noite, com 12 menções.

O evento, apresentado pelo rapper LL Cool J., adicionou duas novas categorias: “Melhor Artista Pop" e “Melhor Vídeo Country”.

Saiba onde assistir o VMA 2025 online e ao vivo.

VMA 2025: onde assistir online e ao vivo

No Brasil, a premiação é transmitida simultaneamente no canal da MTV e pelo serviço de streaming Paramount+. Outra opção, gratuita para os internautas, é a Pluto TV.

O público também poderá conferir o evento por meio do MTV Biggest Pop, com o áudio original.

  • Canal: MTV
  • Streaming: Paramount+
  • Gratuito: Pluto TV

VMA 2025: horário da transmissão

A cerimônia principal, com a apresentação das categorias e dos indicados, inicia a partir das 21h (horário de Brasília). Uma hora antes (20h), os telespectadores podem conferir a entrada dos artistas no tapete vermelho do VMA.

  • Horário: a partir das 21h (horário de Brasília)

VMA 2025: performances confirmadas

Entre as performances previstas, estão os seguintes artistas:

  • Conan Gray
  • Doja Cat
  • Post Malone
  • Tate McRae
  • Alex Warren
  • J Balvin ft. DJ Snake
  • Ricky Martin
  • Sabrina Carpenter 

