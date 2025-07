Atores Liam Neeson e Pamela Anderson estão namorando, afirma site

Estrelas do filme "Corra que a Polícia vem Aí 3", atores Liam Neeson e Pamela Anderson estão em "fase inicial" do relacionamento, segundo imprensa dos EUA

Os rumores sobre o suposto romance entre os atores iniciaram durante os eventos de divulgação de “Corra que a Polícia vem Aí” – terceiro filme da franquia de comédia, que estreia em 14 de agosto no Brasil.

Nomes reconhecidos entre os artistas do alto escalão de Hollywood, Liam Neeson e Pamela Anderson podem estar namorando .

Na trama dirigida por Akiva Schaffer, Liam Neeson vive o detetive Frank Drebin Jr., que segue os passos do pai ao resolver um caso de assassinato e enfrenta desafios para manter funcionando o departamento de polícia.

Pamela Anderson interpreta Beth em “Corra que a Polícia vem Aí”, longa-metragem que também traz no elenco Paul Walter Hauser, Kevin Durand, Danny Huston, Cody Rhodes e Liza Koshy.

Relacionamento entre Liam Neeson e Pamela Anderson está na 'fase inicial'

“Simplesmente cresceu naturalmente. Não forçamos, apenas deixamos florescer”, declarou Liam sobre a relação com Pamela, ao noticiário norte-americano durante as cerimônias de promoção do filme.