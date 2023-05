Dada como desaparecida, Mc Pipokinha se explica nas redes sociais

A cantora de funk reaparece em stories do Instagram e diz estar em Fortaleza para gravação de álbum

A cantora de funk Mc Pipokinha virou assunto nas redes sociais neste domingo, 21, após seu dançarino publicar o seu suposto desaparecimento.

Porém, ainda no período da tarde, a Mc apareceu nos seus stories do Instagram e afirmou estar bem. Na sequência de vídeos, Pipokinha explicou que estava em um voo com destino a Fortaleza e que por isso não havia como ter aparecido antes.

“Minhas pipoketes, que doideira. Obrigada a todos que estão preocupados comigo, mas eu estou bem, estava no avião, não tinha como mexer no celular. Saí para ficar com um boy, precisava transar”, disse ela.

Repercussão do desaparecimento nas redes sociais



O "desaparecimento" da cantora dividiu opiniões nas redes sociais. Internautas especularam ser uma ação de marketing para algum lançamento da Mc Pipokinha.

Tudo começou após integrantes da equipe de Pipokinha afirmarem que ela estava desaparecida, tendo relatos de que a funkeira teria sido vista pela última vez entrando no carro de um fã, depois de um show nesta madrugada.

A funkeira não comentou sobre o “desaparecimento” ser parte de uma campanha de marketing, mas assim que ela surgiu nas redes sociais seu novo clipe foi lançado.

A atitude da cantora não agradou os internautas, que desaprovaram a estratégia de Pipokinha nas redes sociais.