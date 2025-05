Lady Gaga é acusada por Karina Bacchi de 'culto a Satanás' em show

Karina fez as declarações durante uma live com o pastor Miquéias Oliveira, afirmando que a apresentação teve elementos satânicos

A apresentadora e influenciadora evangélica Karina Bacchi criticou, nesta quarta-feira, 7, a apresentação da cantora norte-americana Lady Gaga , realizada no último sábado, 3, na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Durante a live, Karina levantou preocupações sobre o que chamou de "aspectos espirituais" do espetáculo, especialmente relacionados à estética e aos simbolismos do novo álbum de Gaga, "Mayhem". De acordo com ela, a apresentação trouxe elementos com conotações satânicas.

Karina Bacchi destaca que seu objetivo não era gerar medo, mas sim incentivar uma reflexão

A influenciadora afirmou que seu objetivo não era gerar medo, mas incentivar uma reflexão entre os seguidores. “É para as pessoas ficarem alertas. Não é sobre misticismo, é sobre consciência espiritual”, disse.

Karina também questionou a presença de fiéis evangélicos no evento e levantou a hipótese de que "pactos invisíveis" possam estar sendo feitos sem que o público perceba.

“Assim como no Carnaval, muita gente não enxerga as consequências imediatas de certas escolhas. Quando se abrem essas brechas espirituais, elas nem percebem que estão sendo levadas por algo”, comentou.