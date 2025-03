De volta ao Brasil, Neymar mostra como curtiu noite de Carnaval em Santos

Conhecido por ser festeiro, Neymar, atacante do Santos, mostrou nas suas redes sociais como curtiu a segunda noite de carnaval no Brasil no último domingo (2) e definiu como ‘diferente’.

Ao longo da sua carreira, o jogador recebeu várias críticas por estar sempre que possível presente em eventos, principalmente no carnaval. Dessa forma, ele primeiro postou uma foto no jogo do Santos com a legenda: “Ei, carnaval, o pai voltou”. Em seguida, fez uma nova publicação com duas fotos: uma fazendo recuperação após a partida contra o Bragantino. Na sequência, outra mostrando um jogo de cartas e escreveu: “Carnaval tá diferente”, com risadas.