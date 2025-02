Pesadelo na Cozinha retoma a polêmica dos cardápios digitais

A falta de um cardápio físico em um dos estabelecimentos visitados pelo chef de cozinha Erick Jacquin reacendeu o debate sobre o uso de QR Code para acessar o menu. A cena foi um dos destaques na estreia do programa “Pesadelo na Cozinha”, exibido na terça-feira, 11.

O registro popularizado nas redes sociais apresenta as críticas de Jacquin ao restaurante Em Nome do Pai, em São Paulo, ao se deparar com um cardápio totalmente digital. “A pandemia já acabou, ficou no passado”, comentou, solicitando uma versão física.