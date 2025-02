Lost Media: episódio do Chaves é encontrado por fã após 50 anos

Considerado uma mídia perdida, um episódio de 'Chaves' foi encontrado após mais de 50 anos / Crédito: Divulgação / Fórum Chaves

Uma atividade crescente entre os fãs da cultura pop é a colaboração para encontrar "Lost Media", ou seja, mídias perdidas. Um dos casos mais notáveis dessa prática foi a descoberta de um episódio de Chaves que foi ao ar apenas uma vez. Chaves, ou El Chavo del Ocho, no México, continua sendo uma das séries mais populares no Brasil. O episódio em questão era a primeira versão de “Seu Madruga Fotógrafo”, exibida uma única vez em 1974 pela Televisa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp Curiosamente, Chaves tem diversas versões de alguns episódios com histórias semelhantes. Foi o caso dessa descoberta feita por Shambler Casper, pseudônimo de um fã peruano especializado em buscar episódios perdidos da série.

A versão mais conhecida desse episódio foi produzida em 1977 e se tornou popular devido às suas inúmeras exibições no SBT. Embora a trama seja essencialmente a mesma, há diferenças entre as duas versões, incluindo mudanças no elenco. Episódio perdido de Chaves: enredo Nas principais produções de Roberto “Chespirito” Gómez Bolaños, Chaves e Chapolin, diversos episódios abordaram máquinas fotográficas. No caso do herói vermelho, esse tema apareceu em uma história com o Polegar Vermelho e a Condessa.

No entanto, a versão mais conhecida é a de 1977 de “Seu Madruga Fotógrafo”. Um fato curioso sobre essa produção é que ela consistia em dois episódios. A primeira parte, exibida em 28 de março daquele ano, mostrava a vila de Chaves como cenário das filmagens. 'Chaves' se consagra como a programação mais assistida do SBT; SAIBA MAIS



As cenas cômicas retratavam as dificuldades enfrentadas por Seu Madruga, interpretado por Ramón Valdés, ao lidar com seu novo equipamento de trabalho. Na semana seguinte, em 4 de abril de 1977, foi ao ar a segunda parte, na qual ele trabalhava como fotógrafo em um parque. No total, contando com o episódio recém-descoberto, foram feitas oito versões dessa mesma história. A versão mais popular foi justamente a primeira adquirida pelo SBT junto à Televisa em 1984, sendo uma das primeiras dublagens de Chaves e Chapolin no Brasil.