'Chaves' se consagra como a programação mais assistida do SBT

Em exibição no horário nobre, às 20h45min, a produção ultrapassou a audiência de jornais, novelas e de programações como " Um Maluco no Pedaço ", "Chapolin" e "A Praça é Nossa".

Segundos dados do Kantar Ibope, o episódio de estreia no SBT (9 de dezembro) resultou em 4,8 pontos de média na Grande São Paulo, que foi a maior audiência do dia. Cada ponto equivale a cerca de 191 mil telespectadores.

"Chaves": audiência de 2025 no SBT

Em contagem mais recente, o episódio exibido em 1º de janeiro deste ano teve soma de 4,1 pontos (Grande São Paulo), também representando o pico de audiência. Durante sua exibição ao longo de dezembro, "Chaves" conseguiu ainda atingir picos de 5,5 pontos, considerado o melhor resultado desde o fim de "Poliana Moça".

O seriado segue como a programação de maior sucesso do SBT de segunda-feira a sexta-feira, conforme apurou a coluna Outra Canal, do F5. No segundo lugar do ranking de audiência, estão empatados o "Programa do Ratinho" e o jornal "SBT Brasil", com 4 pontos de audiência.

