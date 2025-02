Anitta emociona ao realizar sonho de fã em tratamento contra o câncer

Anitta protagonizou um momento emocionante ao convidar um fã para dançar no palco com ela. O jovem Vitor Leandro, que está em tratamento pela segunda vez contra um câncer, subiu no palco e realizou o sonho de performar com a artista.

O momento aconteceu durante um show neste domingo, 2, no interior de São Paulo. O fã é professor de dança e emocionou seus seguidores ao seguir dançando após descobrir um câncer nos ossos. Ele descobriu a doença após quebrar a perna.