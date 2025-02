MC Melody completa 18 anos e deleta postagens antigas no Instagram

A cantora MC Melody completou 18 anos de idade nesta terça-feira, 5, e celebrou a ocasião nas redes sociais. Em registro, a jovem segura dois balões formando a sua idade, enquanto posa ao lado de uma Lamborghini Gallardo.

Os internautas também notaram que Melody excluiu as postagens que precedem a celebração de sua maioridade. Com mais de 13 milhões de seguidores no Instagram, as publicações da artista agora se iniciam a partir da foto com o carro de luxo.